В гости к королю, Валдайская речь Путина и камбэк Трампа: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил Королевство Бахрейн с рабочим визитом, Владимир Путин выступил на «Валдае», в США выбрали 47-го президента, в Татарстане торжественно отметили День сельхозработника, по итогам 9 месяцев промышленность республики растет хорошими темпами: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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