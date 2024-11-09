В гости к королю, Валдайская речь Путина и камбэк Трампа: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил Королевство Бахрейн с рабочим визитом, Владимир Путин выступил на «Валдае», в США выбрали 47-го президента, в Татарстане торжественно отметили День сельхозработника, по итогам 9 месяцев промышленность республики растет хорошими темпами: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.