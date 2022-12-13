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«Интер» не продаст Думфриса дешевле 50 млн евро. Защитником интересуются «Челси» и «МЮ»

«Интер» не продаст Думфриса дешевле 50 млн евро. Защитником интересуются «Челси» и «МЮ»

Трансферная стоимость защитника Дензела Думфриса возросла после выступления на ЧМ-2022. Теперь «Интер» потребует за 26-летнего игрока сборной Нидерландов не менее 50 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

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