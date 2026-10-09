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Царьград

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ERR: В Эстонии на 50% выросло число краж топлива в 2026 году

ERR: В Эстонии на 50% выросло число краж топлива в 2026 году

В Эстонии с начала 2026 года зафиксировано более 2 тысяч краж ГСМ, что на 50% больше, чем ранее. Высокие цены на дизельное топливо, достигшие 2,4 евро за литр, стали причиной систематических хищений.

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