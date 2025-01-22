Экономист Подольская: накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС

Накопительную пенсию можно разморозить, переведя ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объяснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в интервью РИА Новости.