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Экономист Подольская: накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС

Экономист Подольская: накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС

Накопительную пенсию можно разморозить, переведя ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объяснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в интервью РИА Новости.

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