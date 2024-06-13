За прошедшие два дня в Ивановской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Во вторник в Шуйском районе в 01-10 на 75-ом километре автодороги «Ковров-Шуя-Кинешма» 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд Фокус», не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием, в результате чего с травмами доставлен в областную клиническую больницу.