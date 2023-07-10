Закон и Порядок

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В Кемерове осудили пятерых полицейских по делу об убийстве студентки

В Кемерове осудили пятерых полицейских по делу об убийстве студентки

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив Сотрудников МВД приговорили к условным срокам КЕМЕРОВО, 10 июля.

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Комментарии
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Андрей
заголовок ,что бы сильнее полицию замарать.А к убийству никакого отношения они не имели.
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17 час.
Александр Рожков
Трагическая история Веры Пехтелевой⁠⁠                                                           https://pikabu.ru/story/tragicheskaya_istoriya_veryi_pekhtelevoy_8188938
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12 час.
Александр Рожков
Убийца Веры Пехтелевой, осужденный на 17 лет, отправился на СВО? Разбираемся в истории, всколыхнувшей всю Россию                                https://ngs42.ru/text/criminal/2023/06/29/72445799/
Убийца Веры Пехтелевой, осужденный на 17 лет, отправился на СВО? Разбираемся в истории, всколыхнувшей всю Россию
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12 час.

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