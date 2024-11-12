"Ростелеком" - рост, которого не ждали, и IPO, которых ждут

"Ростелеком" - рост, которого не ждали, и IPO, которых ждутРостелеком — крупнейшая телекоммуникационная компания России, присутствующая во всех сегментах российского рынка услуг связи и сохраняющая отрыв от конкурентов на рынках ШПД и платного телевидения.
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