Группа неврологов раскрыла истинное происхождение предсмертных ощущений человека Владислав ВислГруппа неврологов нашла объяснение одной из загадок, которая долгое время окружала темы оккультизма, непознанного и магии: почему так много людей утверждают, что они чувствовали себя вне своего физического тела, когда переживали близкий к смерти опыт? Как обычно, ответ на эти явления, которые нам кажутся загадочными, не кроется в мистике или телевизионных фокусах, а находится на поверхности, в научных исследованиях, — сообщает El Confidencial.