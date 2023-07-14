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Группа неврологов раскрыла истинное происхождение предсмертных ощущений человека

Группа неврологов раскрыла истинное происхождение предсмертных ощущений человека

Группа неврологов раскрыла истинное происхождение предсмертных ощущений человека Владислав ВислГруппа неврологов нашла объяснение одной из загадок, которая долгое время окружала темы оккультизма, непознанного и магии: почему так много людей утверждают, что они чувствовали себя вне своего физического тела, когда переживали близкий к смерти опыт? Как обычно, ответ на эти явления, которые нам кажутся загадочными, не кроется в мистике или телевизионных фокусах, а находится на поверхности, в научных исследованиях, — сообщает El Confidencial.

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