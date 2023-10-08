Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур. фото: mil.by В части Херсонской области, которая контролируется Киевом, националисты «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвки за их пророссийские взгляды.
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