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Боевики «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвке

Боевики «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвке

Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур. фото: mil.by В части Херсонской области, которая контролируется Киевом, националисты «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвки за их пророссийские взгляды.

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