«Орешник» средней дальности: эксперты обсуждают заявление президента РФ о применённом в ходе СВО гиперзвуковом средстве поражения

В экспертной среде обращение верховного главнокомандующего вызвало, что называется, живую реакцию. Специалисты и любители военной тематики различного уровня и профиля, конечно же, обратили внимание на заявление главы государства о первом боевом применении перспективного оружия – ещё одной гиперзвуковой ракетной системы.