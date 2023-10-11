Сливать нельзя воевать

Что-то происходит важное, пронизывая силовыми линиями все континенты и регионы. Впрочем, то, что далеко, пусть пока подождёт, посмотрим, что у соседей.
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