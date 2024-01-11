В Казахстане вводят запрет на ввоз авто с правым рулём в разобранном виде

Обеспечение безопасности на дорогах является приоритетной задачей. С целью поддержания стандартов безопасности в Казахстане введён запрет на ввоз автомобилей с правым рулём в разобранном виде, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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