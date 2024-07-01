В Смоленской области браконьер застрелил лося

Инцидент произошел 27 июня в Рославльском районе. По сообщению сотрудников «Смолоблохотуправления», во время рейдовых мероприятий государственным охотничьим инспектором совместно с егерем был выявлен факт незаконного отстрела лося.
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