В Петербурге 5 апреля открыли памятную доску кировчанам

За родительское тепло, заботу и спасение детей блокадного Ленинграда В Санкт-Петербургском городском отделении Российского Детского фонда в рамках межрегионального проекта «Кировская область – земля спасенного детства» установили памятную доску «в знак благодарности кировчанам за родительское тепло, заботу и спасение детей блокадного Ленинграда», сообщили в пресс-службе фонда.