Премьер Японии Кисида на саммите НАТО обсудит ситуацию в ИТР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Вашингтон для участия в саммите НАТО. Он обсудит укрепление сотрудничества с альянсом и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.
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