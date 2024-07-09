Премьер Японии Кисида на саммите НАТО обсудит ситуацию в ИТР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Вашингтон для участия в саммите НАТО. Он обсудит укрепление сотрудничества с альянсом и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.