Председатель СК затребовал доклад о проверке мигрантов, пристающих к детям и девушкам в Сочи

Председатель СК затребовал доклад о проверке мигрантов, пристающих к детям и девушкам в СочиПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки возможных противоправных действий мигрантов в Сочи.
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