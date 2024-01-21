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Живая Кубань

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Председатель СК затребовал доклад о проверке мигрантов, пристающих к детям и девушкам в Сочи

Председатель СК затребовал доклад о проверке мигрантов, пристающих к детям и девушкам в Сочи

Председатель СК затребовал доклад о проверке мигрантов, пристающих к детям и девушкам в СочиПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки возможных противоправных действий мигрантов в Сочи.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
Такое впечеиление, что в СК один бастрыкин,а где остальные?
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14 час.
Владимир Нелюбин
остальные бабло пилят..
Ответить
11 час.

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