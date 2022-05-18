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«Майами» начал вторую половину 1-го матча с «Бостоном» рывком 22-2

Игроки «Майами» совершили рывок 22-2 на старте второй половины 1-го матча финальной серии Восточной конференции против «Бостона».

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