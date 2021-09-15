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В Липецкой области вынесен приговор бывшему директору бюджетной организации, виновному в злоупотреблении полномочиями при закупке квартир для детей - сирот

Собранные следственными органами следственного управления СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ОБУ «ЭКЖИЛФОНД», виновному в совершении преступления, предусмотренного ч.

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