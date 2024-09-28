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Петербургский дневник

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Картаполов не исключил применение ядерного оружия как ответ на удары вглубь России

Картаполов не исключил применение ядерного оружия как ответ на удары вглубь России

Согласно обновленной ядерной доктрине Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России может стать основанием для применения ядерного оружия согласно обновленной доктрине, пишет «РИА Новости».

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