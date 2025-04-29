Министр Тарар: Индия нанесет удар по Пакистану в ближайшие 24-36 часов

Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в ближайшее время. Такое заявление в соцсети Х сделал министр информации страны Аттаулла Тарар на фоне обострения отношений после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.
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