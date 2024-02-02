Samsung Galaxy S25 получит Snapdragon 8 Gen 4, а Galaxy S26 – Snapdragon 8 Gen 5. Qualcomm продлила многолетнее соглашение с Samsung на поставку SoC Snapdragon для флагманов

Несмотря на то, что Samsung вернула свою однокристальную SoC Exynos в текущем поколении флагманских смартфонов (Exynos 2400 применяется в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus для некоторых регионов), компания не собирается отказываться от американских однокристальных систем для будущих флагманов.