Samsung Galaxy S25 получит Snapdragon 8 Gen 4, а Galaxy S26 – Snapdragon 8 Gen 5. Qualcomm продлила многолетнее соглашение с Samsung на поставку SoC Snapdragon для флагманов

Несмотря на то, что Samsung вернула свою однокристальную SoC Exynos в текущем поколении флагманских смартфонов (Exynos 2400 применяется в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus для некоторых регионов), компания не собирается отказываться от американских однокристальных систем для будущих флагманов.
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