Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии нашли способ избежать продажи «Северного потока — 2»

В Германии нашли способ избежать продажи «Северного потока — 2»

ФРГ может национализировать газопровод «Северный поток — 2» и его инфраструктуру на своей территории, чтобы избежать продажи объекта, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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Комментарии
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Андрей
И что, после национализации будут делать с трубопроводом? Всей неметчиной будут в трубу пукать?
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21 час.
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