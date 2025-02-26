Политика как она есть

ФРГ может национализировать газопровод «Северный поток — 2» и его инфраструктуру на своей территории, чтобы избежать продажи объекта, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.