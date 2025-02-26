ФРГ может национализировать газопровод «Северный поток — 2» и его инфраструктуру на своей территории, чтобы избежать продажи объекта, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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