Этот день в авиации. 1 сентября

1913 - Французский лётчик Адольф Селестен Пегу (фр. Célestin Adolphe Pégoud) совершил первый в мире полёт вверх колёсами на моноплане Блерио XI.
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