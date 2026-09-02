Саперы очистили от мин дорогу, по которой ехали журналисты Zvezdanews

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер работает в зоне проведения специальной военной операции. Ее съемочная группа двигалась по дорогам Днепропетровского направления вместе с группой снабжения, но вдруг от бойцов поста воздушного наблюдения поступила команда - стоп.