Саперы очистили от мин дорогу, по которой ехали журналисты Zvezdanews

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер работает в зоне проведения специальной военной операции. Ее съемочная группа двигалась по дорогам Днепропетровского направления вместе с группой снабжения, но вдруг от бойцов поста воздушного наблюдения поступила команда - стоп.
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