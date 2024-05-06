"Вальс-карусель" у губернатора Текслера

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Челябинской области, УФАС оштрафовало участников картеля на торгах по поставке медицинского оборудования: против 11 медицинских компаний вынесены постановления о наложении штрафов на 36 млн.
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