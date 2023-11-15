Сначала Феодосия, теперь Севастополь: Пенсионерку обманом подвели к поджогу военного объекта

Всех судить за содеянное. И не надо оправдывать тем, что люди в возрасте. Это не 80 лет, а вполне дееспособные женщины, которые должны включать мозги перед тем как совершить что-либо противозаконное. Думать никогда и никому не мешает.

Bogdan Stupin

"...Возбуждено дело о хулиганстве»... Лечить надо тех, кто открыто издевается над Уголовным Кодексом, придумывая для ТАКИХ дел формулировки наподобие упомянутой. Причем, "лечение" подобных умников предусмотреть в непосредственной близости от тех, кого эти "законники" взялись представлять в качестве несмышленышей. То есть, поближе к Верхоянску. Численность же готовых пополнить свои карманы ПОДОБНЫМ образом можно было бы резко уменьшить - введением положения о военно-полевых судах в сложившейся обстановке. А она сегодня для России самая что ни на есть суровая - военная. Как ни маскируй ее название...