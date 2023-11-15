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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сначала Феодосия, теперь Севастополь: Пенсионерку обманом подвели к поджогу военного объекта

Сначала Феодосия, теперь Севастополь: Пенсионерку обманом подвели к поджогу военного объекта

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Комментарии
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ТМ
Тамара Мадич
Всех судить за содеянное. И не надо оправдывать тем, что люди в возрасте. Это не 80 лет, а вполне дееспособные женщины, которые должны включать мозги перед тем как совершить что-либо противозаконное. Думать никогда и никому не мешает.
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16 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Возбуждено дело о хулиганстве»... Лечить надо тех, кто открыто издевается над Уголовным Кодексом, придумывая для ТАКИХ дел формулировки наподобие упомянутой. Причем, &quot;лечение&quot; подобных умников предусмотреть в непосредственной близости от тех, кого эти &quot;законники&quot; взялись представлять в качестве несмышленышей. То есть, поближе к Верхоянску. Численность же  готовых пополнить свои карманы  ПОДОБНЫМ образом можно было бы резко уменьшить - введением положения о военно-полевых судах в сложившейся обстановке. А она  сегодня для России самая что ни на есть суровая - военная. Как ни маскируй ее название...
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14 час.
Станислав Магдалинов
Очень сомневаюсь.Это &quot;легенды&quot;,что их развели,для отмазки.
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2 час.

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