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Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил миномет и место запуска БПЛА ВСУ в зоне СВО

Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил миномет и место запуска БПЛА ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» уничтожили позицию вражеского миномета и место запуска беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом на донецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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