В Прикамье в ДТП с перевернувшимся авто пострадали четыре человека

19-летняя водитель была без прав.В Прикамье в ДТП с перевернутым авто пострадали четыре человека. Как сообщили «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла 11 мая на трассе Андреево — Морозково.
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