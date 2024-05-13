В Прикамье в ДТП с перевернувшимся авто пострадали четыре человека

19-летняя водитель была без прав.В Прикамье в ДТП с перевернутым авто пострадали четыре человека. Как сообщили «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла 11 мая на трассе Андреево — Морозково.