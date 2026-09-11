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Азарт и противостояние. Астропрогноз на неделю для всех знаков зодиака

Азарт и противостояние. Астропрогноз на неделю для всех знаков зодиака

На неделе с 14 по 20 сентября 2026 года нужно придерживаться своих правил и не поддаваться эмоциям. Такой совет озвучила "Пятому каналу" астролог Татьяна Рубина.

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