Номерлар пычрак булган очракта машина йөртү хокукларыннан мәхрүм итәргә мөмкиннәр

Номерлар пычрак булган очракта машина йөртү хокукларыннан мәхрүм итәргә мөмкиннәрДәүләт номеры укылмый торган автомобиль белән идарә иткән өчен машина йөртүче кисәтү дә алырга һәм өч айга кадәр транспорт чарасы белән идарә итү хокукыннан мәхрүм ителергә мөмкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым