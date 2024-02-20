Худшие ситуации на первом свидании

Вариантов того, что может произойти на первом свидании, бесконечно много. Независимо от того, являетесь ли вы совершенно незнакомыми людьми, которых подставили друзья, знакомитесь онлайн, или встречаетесь с давними приятелями, которые поддаются неоспоримому влечению, вы никогда не можете быть уверены, какие будут отношения к концу вечера.