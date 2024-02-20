«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

3 подписчика

Худшие ситуации на первом свидании

Худшие ситуации на первом свидании

Вариантов того, что может произойти на первом свидании, бесконечно много. Независимо от того, являетесь ли вы совершенно незнакомыми людьми, которых подставили друзья, знакомитесь онлайн, или встречаетесь с давними приятелями, которые поддаются неоспоримому влечению, вы никогда не можете быть уверены, какие будут отношения к концу вечера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх