Путин назвал содержательными прошедшие в Нью-Дели переговоры с Моди

Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди содержательными, откровенными и продуктивными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России снизилос...
- Депутат Шеремет н...
- ОЖ Депутат Шеремет н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым