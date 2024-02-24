Экс-канцлер Австрии Курц обжалует приговор за дачу ложных показаний

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своем намерении обжаловать решение Земельного суда Вены по уголовным делам об условном заключении политика под стражу на 8 месяцев по делу о даче ложных показаний.
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