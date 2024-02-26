В России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии

Российские силовики совместно с сотрудниками Росфинмониторинга и Следственного комитета РФ ликвидировали международный канал ресурсного обеспечения международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
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