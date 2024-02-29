Активисты "Парка 300-летия Барнаула" собрали необходимые 50 тысяч рублей на эскиз

Тем не менее, сбор денег продолжится до 2 марта Инициативная группа, выступающая за создание так называемого "Парка 300-летия Барнаула" на пустыре за ТЦ "Европа", собрала необходимую сумму на разработку эскиза этой общественной территории.
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