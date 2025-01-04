В Республике Северная Осетия-Алания полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в кибермошенничестве

Сотрудники УБК МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из Управления уголовного розыска и Следственного управления министерства, а также сотрудниками регионального УФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы.
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