Рождественские традиции разных стран мира

Расскажем, как отмечают самый светлый праздник в разных уголках планеты.фото: freepik.comВы когда-нибудь задумывались, кто первым решил украшать елки на Рождество? Или откуда появились адвент-календари? Мы нашли некоторые популярные праздничные традиции (и некоторые менее известные из них) и откуда они «пришли».