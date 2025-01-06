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Рождественские традиции разных стран мира

Рождественские традиции разных стран мира

Расскажем, как отмечают самый светлый праздник в разных уголках планеты.фото: freepik.comВы когда-нибудь задумывались, кто первым решил украшать елки на Рождество? Или откуда появились адвент-календари? Мы нашли некоторые популярные праздничные традиции (и некоторые менее известные из них) и откуда они «пришли».

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