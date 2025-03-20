Уникальная находка: рыбаки выловили загадочное существо из глубин Марианской впадины Ирэн ОрлонскаяМарианская впадина — это самый глубокий океанический желоб на нашей планете, который находится в Тихом океане.
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