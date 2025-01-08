Под Нижним Новгородом рейсовый автобус опрокинулся на бок

Днем 7 января в Шарангском районе столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль.Печальное происшествие в Шарангском районе: на дороге Арья - Нежнур на трассе Р-158 в Починковском округе столкнулись рейсовый автобус №110 и "Газель".