Под Нижним Новгородом рейсовый автобус опрокинулся на бок

Днем 7 января в Шарангском районе столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль.Печальное происшествие в Шарангском районе: на дороге Арья - Нежнур на трассе Р-158 в Починковском округе столкнулись рейсовый автобус №110 и "Газель".
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