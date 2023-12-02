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Лазарев удалил клип с кистями, «ласкающими друг друга». В нем увидели пропаганду ЛГБТ

Лазарев удалил клип с кистями, «ласкающими друг друга». В нем увидели пропаганду ЛГБТ

Сергей Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» с сайта и YouTube-канала. Ранее Выборгский суд усмотрел в нем пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский телеканал Aiva на 500 тысяч рублей.

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