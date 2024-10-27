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Новости Липецка

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В Липецкой области более ста предприятий работают в убыток

В Липецкой области более ста предприятий работают в убыток

За семь месяцев 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области в действующих ценах составил 120,7 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 24,3%.

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