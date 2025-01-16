Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Вообще не покупать! Они сделаны грязными руками чурковКруглова рассказа...
  • Игорь Васиков
    Офицеры-гомосексуалисты достигли успехов в борьбе с очищающем огнем... Всё сгорело.Брюс Уиллис лично...
  • Игорь Васиков
    Самое место британцы выбрали.На болоте под Кие...

Рогов: демилитаризованная зона должна распространяться на всю Украину

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что демилитаризованная зона должна охватывать всю территорию, оставшуюся под украинским контролем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх