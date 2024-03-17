Как циклон «Габриэль» изменит погоду в Петербурге: мокрый снег, холод и ветер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта, ФедералПресс. Петербург накроет холодный атмосферный фронт. Погода изменится из-за циклона, названного немецкими метеорологами «Габриэль», передает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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