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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как циклон «Габриэль» изменит погоду в Петербурге: мокрый снег, холод и ветер

Как циклон «Габриэль» изменит погоду в Петербурге: мокрый снег, холод и ветер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта, ФедералПресс. Петербург накроет холодный атмосферный фронт. Погода изменится из-за циклона, названного немецкими метеорологами «Габриэль», передает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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