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Мода и Шоу-бизнес

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«Приготовьте свои ушки и другие части тела»: Анна Седокова показала фигуру в леопардовом боди

«Приготовьте свои ушки и другие части тела»: Анна Седокова показала фигуру в леопардовом боди

Экс-солистка «ВИА Гры» и популярная певица Анна Седокова знает, как привлечь внимание публики. В свежем посте артистка предстала перед поклонниками в откровенном леопардовом боди, подписав видео с долей юмора и интриги.

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