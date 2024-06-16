ЛЕТНЯЯ ПОРА-ВРЕМЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ.

Летние месяцы - отличное время для того, чтобы укрепить здоровье детей. Не у каждой семьи есть возможность отвезти ребёнка к морю или отправить в лагерь, но это - не повод терять драгоценное время и отказываться от щедрых летних даров, которые помогут детям стать здоровее, выносливее и, конечно, счастливее!В летнее время педагогические работники эф .