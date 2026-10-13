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Новости Липецка

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В Липецкой области прошли антитеррористические учения

В Липецкой области прошли антитеррористические учения

В учении приняли участие представители ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ФСО и правительства Липецкой области.

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