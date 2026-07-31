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Суд в Москве приговорил порноактрису Соню Мармеладову к трём годам условно

Суд в Москве приговорил порноактрису Соню Мармеладову к трём годам условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил секс-блогера и порноактрису Софью Вершинину, известную под псевдонимом Соня Мармеладова, к трём годам условного заключения по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.

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