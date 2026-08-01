Экклстоун и Марко назвали сильнейшего гонщика в сезоне-2026

Экклстоун и Марко назвали сильнейшего гонщика в сезоне-2026Getty Images / Red Bull Content PoolНесмотря на отставание в 110 очков от Кими Антонелли, Макс Ферстаппен по-прежнему остаётся сильнейшим гонщиком Формулы 1, считают Берни Экклстоун и Хельмут Марко.