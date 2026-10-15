В четверг, 15 октября, президент России Владимир Путин проводит встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которой исполняется 25 лет.
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