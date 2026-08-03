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Оборудование платформы «ГОРИЗОНТ» внесли в реестр российской промышленной продукции

Оборудование платформы «ГОРИЗОНТ» внесли в реестр российской промышленной продукции

Компания VPG LaserONE, входящая в кластер «СФ Тех» ГК Softline, получила возможность использовать свое оборудование оптической транспортной платформы DWDM/OTN «ГОРИЗОНТ» в различных государственных проектах.

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