Оборудование платформы «ГОРИЗОНТ» внесли в реестр российской промышленной продукции

Компания VPG LaserONE, входящая в кластер «СФ Тех» ГК Softline, получила возможность использовать свое оборудование оптической транспортной платформы DWDM/OTN «ГОРИЗОНТ» в различных государственных проектах.
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